Şehit hâkimlerin anısına Tahran’da yeni bir duvar resmi sergilendi

Tahran'daki Valiasr Meydanı'nda, terör saldırısı sonucu şehit olan Hüccetülislam Ali Razini ile Hüccetülislam Muhammed Mukise'nin şehadetinin ardından yeni bir duvar resmi tanıtıldı.

Ünlü "Sayın Yargıç" adlı diziden ilham alınarak hazırlanan bu resimde, İran'ın önde gelen şehitlerinin portrelerine yer verildi.

Resmin alt kısmında ise, "Allah'ın rahmeti, cesur yargıçlara ve sabırlı ailelerine olsun" şeklinde bir yazı yer alıyor.

Duvar resminde, şehitler Seyyid Muhammed Hüseyni Beheşti, Ali Kuddusi, Seyyid Asadullah Laciverdi, Musa Nuri Kale No, Muhammed Mukise ve Ali Razini’nin görüntülerine yer verildi.

İran'da Yargıtay hâkimlerine suikast

İslam Devrimi Yüksek Mahkemesi'nin 39’uncu Şube Başkanı Hüccetülislam Ali Razini ile 53’üncü Şube Başkanı Hüccetülislam Muhammed Mukise adlı iki kıdemli yargıç bu sabah saatlerinde Tahran'da düzenlenen suikast sonucu şehit düştü.