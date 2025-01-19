Venezuela, İranlı iki hâkime düzenlenen suikastı kınadı

Venezuela hükümeti, dün İran'ın başkenti Tahran'daki Yüksek Mahkeme önünde iki kıdemli yargıç Hüccetülislam Ali Razini ile Hüccetülislam Muhammed Mukisa’ya düzenlenen terör suikastı kınadı.

Venezuela bu acı olay nedeniyle İran halkına ve hükümetine ve bu iki şehidin ailelerine başsağlığı dileyerek, bu menfur suçun faillerinin cezalandırılacağından emin olduğunu bildirdi.

Venezuela, barış diplomasisi çerçevesinde, terörizmin her türlüsünü kınadığını ve amacı toplumda terör yaratmak olan, yaşam, özgürlük, güvenlik, refah ve barış içinde yaşama hakkının açık bir ihlali anlamına gelen her türlü şiddet eylemine karşı çıktığını ilan etti.

İran'da Yargıtay hâkimlerine suikast

İslam Devrimi Yüksek Mahkemesi'nin 39’uncu Şube Başkanı Hüccetülislam Ali Razini ile 53’üncü Şube Başkanı Hüccetülislam Muhammed Mukisa adlı iki kıdemli yargıç dün sabah saatlerinde Tahran'da düzenlenen suikast sonucu şehit düştü.