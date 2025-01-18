İran'da Yargıtay hakimlerine suikast

İran'ın başkenti Tahran'daki Yüksek Mahkeme önünde silahlı bir saldırgan tarafından Yargıtay hakimlerine suikast düzenlendi.

Saldırıda Hüccetulislam Mukise ve Hüccetulislam Razini adlı iki hakim şehit düştü. Bir hakim de yaralanırken saldırganın olayın ardından kendini vurarak intihar ettiği bildirildi.

İlk araştırmalara göre, saldırganın ne Yargıtay'da herhangi bir dosyası bulunmakta ne de Yargıtay şubelerine gelen bir kişi olduğu tespit edilmiştir.

Şu anda bu terör eyleminin arkasındaki kişilerinin tespiti ve yakalanması için soruşturmalar başlatılmıştır.