İran'da suikasta uğrayan Yargıtay hakimi Muhammed Mukise kim?

Tanınmış güvenlik davalarının hâkimi olan ve Devrim Mahkemesi 53. Dairesi’nin başkanlığını yapan Yargıç Muhammed Mukise, İran'ın başkenti Tahran'daki Yüksek Mahkeme önünde düzenlenen silahlı saldırıda şehit düşen isimlerden biri.

Yargıç Muhammed Mukise'nin kariyeri

1956 doğumlu olan Yargıç Mukise, İslam devrimi sonrası Devrim Savcılığı'nda göreve başladı. 1985 yılında Kızıl Hisar Hapishanesi denetçisi olarak atandı, ardından Recaişehr Hapishanesi’nde savcı yardımcısı ve denetçi olarak görev yaptı. 30 yılı aşkın süre Devrim Mahkemesi'nde çalışarak birçok siyasi ve ekonomik davaya baktı.

Mukise, ayrıca İran-Irak savaşında cephe hatlarında görev yapmış bir isimdi.

Mukise'nin YouTube benzeri bir platform olan Aparat'ın yöneticisine 10 yıl hapis cezası vermesi geniş yankı uyandırmıştı.

ABD'nin Yaptırım Listesindeydi

Yargıç Mukise, insan hakları ihlalleri iddiasıyla ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.

Mukise’nin yargılandığı bazı önemli davalar şunlardı:

• Bahai liderleri davaları

• 2009 olaylari sanıkları

• Ebulfazl Gadiani ve Mustafa Taczade davaları

• Eski İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Başkanı Refsencani’nin oğlu Mehdi Haşimi’nin yargılanması

• Büyük petrol yolsuzluğu davası (Babek Zencani davası)

• Instagram fenomenleriyle ilgili dava

• Nasrin Sotude’nin güvenlik suçları davası