NASA Başkanı Bill Nelson istifa etti

NASA Başkanı Bill Nelson, Joe Biden'ın başkanlık döneminin sona ermesi ve Donald Trump'ın ikinci kez Beyaz Saray’a dönmesiyle birlikte görevinden istifa etti. Nelson'un ardından, NASA'nın geçici başkanlığına, Kennedy Uzay Merkezi Direktörü Janet Petro atandı.

Nelson'dan 53 yıllık kamu hizmetine veda

Bill Nelson, görevinden ayrıldığı gün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün, 53 yıllık kamu hizmetine veda ediyorum. Bu ülkeye hizmet etmek benim için büyük bir ayrıcalıktı. Minnettar ve gururluyum" ifadelerini kullandı.

1972 yılında Florida Temsilciler Meclisi üyesi olarak siyasi kariyerine başlayan Nelson, yıllar içinde Amerikan siyasetinde önemli bir figür haline geldi. 1986'da, STS-61-C Columbia Uzay Mekiği göreviyle uzaya çıkan ilk Temsilciler Meclisi üyesi olarak tarihe geçti. Nelson, kariyeri boyunca birçok devlet görevinde bulundu ve NASA başkanlığına 2021 yılında Joe Biden tarafından atanmıştı.

NASA’da önemli başarılar

Bill Nelson'un NASA başkanlığı dönemi, uzay araştırmaları açısından oldukça hareketliydi. Bu süreçte 10 milyar dolarlık James Webb Uzay Teleskobu fırlatıldı, Europa Clipper, DART ve Artemis I gibi kritik görevler başarıyla gerçekleştirildi. Özellikle Artemis I, Ay keşif programı için önemli bir kilometre taşı oldu.

Yeni dönem: Jared Isaacman’ın adaylığı

Donald Trump, NASA için yeni bir lider arayışına hızla başladı ve ünlü girişimci ve özel uzay uçuşu öncüsü Jared Isaacman'ı bu görev için aday gösterdi. Isaacman, ticari uzay uçuşları ve teknoloji sektöründeki başarılarıyla tanınıyor. Ancak, adaylığı Senato tarafından onaylanırsa göreve başlayabilecek.

Nelson'dan yeni başkana tavsiyeler

Nelson, X üzerinden yaptığı açıklamada, "NASA, insanlığın yıldızlara olan hayalini temsil ediyor. Bu hayal, bizden, uluslardan ve nesillerden daha büyük. Yeni başkana her zaman destek olmaya hazırım" diyerek, Isaacman'a veya NASA başkanlığını devralacak kişiye başarı dileklerinde bulundu.

Geçici başkan Janet Petro, NASA'nın başkanlık seçim süreci tamamlanana kadar görevde kalacak.