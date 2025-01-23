  1. Türkiye
23 Oca 2025 12:00

THY'nin Şam seferleri bugün başlıyor

THY'nin Şam seferleri bugün başlıyor

Türk Hava Yolları, Suriye’nin başkenti Şam’a yeniden seferlerine başlıyor. İlk uçuş bugün İstanbul Havalimanı’ndan saat 09.00’da yapılacak. Şam’a haftada 3 sefer düzenlenecek.

TRT Haber'e göre, Suriye'de yönetim değişmesinin ardından Türk Hava Yolları, Suriye'nin başkenti Şam'a uçak seferlerine yıllar sonra yeniden başladı.

THY’nin internet sitesinden edinilen bilgilere göre, ilk Şam seferi bugün saat 09.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak geniş gövdeli Airbus A330-203 tipi uçakla icra edilecek.

İstanbul Havalimanı'ndan salı, perşembe ve pazar günleri sabah 09.00'da Şam Uluslararası Havalimanı'nda doğrudan sefer düzenlenecek.

Şam Havalimanı'ndan da aynı günlerde saat 13.00'de İstanbul Havalimanı'na dönüş seferleri gerçekleştirilecek. THY'nin Şam seferleri başlıyor.

News ID 1923715

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler