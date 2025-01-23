Hamas, Gazze ateşkes anlaşmasının yeni ayrıntılarını açıkladı

Hareketin yaptığı açıklamaya göre, 25 Ocak tarihinde anlaşmanın yedinci gününde, esir takası işleminin tamamlanmasının ve israil güçlerinin Raşid Caddesi (deniz hattı) ekseninden çekilmesinin ardından şu düzenlemeler geçerli olacak:

Yaya olarak kuzeye dönüş:

İç göçmenlerin silah taşımadan ve herhangi bir arama yapılmadan kuzeye dönmelerine Raşid Caddesi üzerinden izin verilecek. Güney Gazze ile Kuzey Gazze arasında serbest dolaşım sağlanacak.

Araç geçişleri:

Her türlü aracın, gerekli araç kontrollerinin yapılmasının ardından, Netzarim ekseninin kuzeyine geçişine izin verilecek.

Hamas ayrıca, anlaşmanın 22. gününde, yerinden edilmiş Gazzelilerin , herhangi bir aramaya tabi tutulmaksızın Salahaddin Caddesi üzerinden kuzeye dönmelerine izin verileceğini açıkladı.

Ateşkesin ardından Gazzelilerin dönüşü:

Hamas’ın açıklamasına göre, binlerce yerinden edilmiş Filistinli , ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından evlerine dönmeye başladı. Yanlarında çadır, kıyafet ve kişisel eşyalarını taşıyan Gazzeliler, yaklaşık 15 aydır süren soykırımın ardından evlerine kavuştu.