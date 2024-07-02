Hindistan'da dini toplantı faciası: 27 kişi öldü

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaleti üst düzey sağlık görevlisi yaptığı açıklamada bir Hindu dini toplantısında 27 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölü sayısının artmaya devam ettiği vurgulandı.

Kalabalıklar Yeni Delhi'nin yaklaşık 140 kilometre güneydoğusundaki Hathras şehrinde Hindu tanrısı Şiva'yı kutlamak için toplanmıştı.

Baş sağlık görevlisi Umesh Kumar Tripathi gazetecilere yaptığı açıklamada ölenlerin 25 kadın ve 2 erkek olduğunu söyledi.

Tripathi, "Çok sayıda yaralı da hastaneye kaldırıldı. Birincil neden dini etkinlik sırasında yaşanan izdiham" diye konuştu.

Hindistan'da büyük dini festivaller sırasında ibadet alanlarında ölümcül kazalar sıkça yaşanıyor.