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30 Oca 2025 14:16

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turu yapıldı

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turu yapıldı

Hamas ile Siyonist rejim arasındaki esir takasının üçüncü turu gerçekleşti. Üçüncü turda Gazze'deki Siyonist kadın asker esirlerden Agam Berger, Cibaliye'de Uluslararası Kızılhaç ekibine teslim edildi.

Hamas ile Siyonist rejim arasındaki esir takasının üçüncü turu gerçekleşti. Esir takasının üçüncü turunda, Gazze Şeridi'nden serbest bırakılacak 3 Siyonist esirin Kızılhaça teslimi başladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Uluslararası Kızılhaç ekipleri, ilk esirin teslimine ilişkin belgeleri imzaladı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turu yapıldı

Siyonist esir Berger, Kızılhaç ekiplerine asker üniformasıyla teslim edilirken öncesinde platforma çıkarak Gazze sakinlerini selamladı daha sonra Kızılhaç aracına binerek bölgeden ayrıldı.

Siyonist rejim ordusu, İsrailli esiri teslim aldıklarını ve ülkeye doğru yola çıktıklarını doğruladı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turu yapıldı

Diğer esirlerin serbest bırakılması için Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde ise hazırlıklar sürüyor.

Hamas'tan dün yapılan açıklamaya göre, 3 Siyonist  esirin yanı sıra 5 Taylandlı esirin de serbest bırakılması bekleniyor.

News ID 1923922

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