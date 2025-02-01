Azerbaycan heyetinden İran'a önemli ziyaret

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ve beraberindeki heyet İran'a geldi.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan açıklamaya göre, Hikmet Hacıyev İran ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Danışmanı Mehdi Sanayi ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

16. İran-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı 21-22 Ocak tarihlerinde Tahran'ın ev sahipliğinde yapılmıştı.