Hikmet Hacıyev, İran'da görüşmelerde bulundu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Dış Politika Danışmanı Hikmet Hacıyev, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşım yapan Hacıyev, Bakü’de yapılan görüşmelerin devamı niteliğindeki bu toplantıda iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliği ile bölgesel güvenlik konularının ele alındığını belirtti. Hacıyev Tahran’da Mehdi Senai ile yaptığı görüşmede Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru’nun önemine vurgu yapıldığını, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliğinin artırılması konuları ele alındığını, özellikle güven inşası, yanlış anlaşılmaların giderilmesi ve ekonomik-ticari ilişkilerin geliştirilmesi konularına odaklanıldığını kaydetti.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan açıklamaya göre, Hikmet Hacıyev İran ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Danışmanı Mehdi Sanayi ile bir araya gelmişti.

Görüşme, İran Cumhurbaşkanının siyasi danışmanı tarafından yapılan davet üzerine gerçekleştirildi.