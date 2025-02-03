Güçlü bir bölgenin yaratılması bölgesel işbirliğinin gölgesinde mümkün

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, resmi temaslar için Tahan'da bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile bir araya geldi.

Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Harrazi bu görüşmede, Tahran-Bakü ilişkilerinin gelişmesi konusunda umutlarını dile getirerek, “Kafkasya bölgesi ülkelerinin kendi topraklarını savunmak için yeterli olgunluğa sahip olduğuna inanıyoruz ve deneyimler bir ülkede yabancı güçlerin varlığının o ülkeye karşı saldırganlığın oluşmasını mutlaka engellemediğini gösteriyor. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu ülkede yabancı üslerin kurulmasına karşı olduğunu memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini desteklediğini belirten Harrazi, bu görüşmelerin iki ülke arasında tam bir barışın sağlanmasına yol açmasını ve Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, İran, Rusya ve Türkiye arasında Kafkasya'nın gelişmesi yönünde gerekli işbirliğinin sağlanmasını temenni etti.

Harrazi, ülkelerin, komşularının hassasiyetlerini dikkate almaları gerektiğini belirterek, Siyonist rejimin Azerbaycan'da bulunmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde ortak kültürel zenginliklerin bir avantaj olduğunu ifade ederek, bu zengin kültür temelinde ilişkilerin güçlendirilebileceğini ve küçük farklılıkların iki ülke arasındaki ilişkilerin genişlemesine engel olmaması gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ise İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi için tarihi bir fırsat olduğunu belirterek, Bakü'nün Tahran ile Kuzey-Güney ulaşım yolları ile Ağbend-Kalale yolu üzerinden Nahçıvan ile bağlantı kurma konusunda işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.