3 Şubat 1979'da İran: Protestoların zirveye ulaştığı gün

3 Şubat 1979 sabahı, Devrim Konseyi'nin geçici hükümetin başbakanını belirlemek için düzenlediği toplantıda, tartışmaların ve incelemelerin ardından, İmam Humeyni'nin onayıyla Mehdi Bazargan geçici hükümetin başbakanı olarak seçildi.

Meydanlarda coşkulu bir şekilde İmam Humeyni'yi selamlayan halkın yoğun katılımıyla, sabah saatlerinden itibaren Alevi Okulu çevresindeki sokaklar ve caddeler halkla doldu. İmam, okulun salonunda halka hitap ederek, hükümetin işleyişine dair duygu ve düşüncelerini paylaştı. İmam, Bahtiyar hükümetini gayri meşru olarak nitelendirerek, halkın oyları ve Allah’ın emri doğrultusunda bir İslami hükümet kuracaklarını vurgulamıştı. Bu görevi Devrim Konseyi üstlenecekti.

Bu dönemde, hükümetin iki önemli yasası, Meclis'te ele alındı: Savak'ın kapatılması ve bakanların yargılanması. Şapur Bahtiyar, bu yasaların uygulanması konusunda Meclis'ten destek istedi.

Mehdi Bazergan'ın başbakanlığı

3 Şubat 1979'da Devrim Konseyi, geçici hükümet başbakanı olarak Mehdi Bazargan'ı seçti. Bu seçimde, tüm siyasi çevrelerin desteğiyle, Bazergan'a başbakanlık görevi verildi. Aynı gün, İsfahan Rafinerisi işçileri, üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri, telekraf aracılığıyla İmam Humeyni'ye destek mesajları gönderdi. Ayrıca, tüm ülkede genel grevler ve hükümet karşıtı protestolar devam etti. Kamu görevlileri, hükümet yetkililerini iş yerlerine almadılar.

Abadan'da gösteriler

3 Şubat 1979'da Abadan'da düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Katılımcılar, İslam hükümeti talep ederek İmam Humeyni'nin liderliğini savundu. Yürüyüş sırasında, askeri yönetim güçleri müdahale etmedi. Aynı gün, İlam bölgesindeki yönetim dairesi feshedildi ve çalışanlar diğer devlet birimlerine transfer edildi.

Şapur Bahtiyar'ın açıklamaları

Şapur Bahtiyar, 3 Şubat’ta yaptığı açıklamada, yaşanan kaosun 25 yıl süren Şah rejimi döneminin sonucu olduğunu belirterek, İmam Humeyni'nin destekçileriyle işbirliğine açık olduğunu ifade etti. Ayrıca, sadece İmam’ın yanlılarını değil, genel olarak halkın sesini dinleyeceğini ve sosyal meselelerde İmam'ın rolünü kabul edeceğini açıkladı.

Bahtiyar, toplantıların düzenli ve huzurlu bir şekilde devam etmesini istediğini belirtti.

İran krizine dair ilk kitap yayınlandı

3 Şubat 1979, İran kriziyle ilgili yazılan ilk kitap olan "İran Şah'a Karşı" adlı eser Paris'te yayımlandı. Kitabın yazarı, Ahmed Naruqi, Le Monde gazetesinin bir yazarı olup, aynı zamanda Ahmed Şah'ın torunuydu. Ayrıca bu dönemde, 35 bin Amerikalı İran'ı terk etti ve Amerika, Şah ile olan diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı.