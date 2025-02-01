Türk besteci Cemal Aliyev, İran'da sahne alacak

Genç Türk çellist ve besteci Cemal Aliyev, piyanist Ece Dağistan ile birlikte 40. Fecr Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alacak.

Ünlü piyanist Fazıl Say tarafından “neslinin en büyük çellistlerinden biri” olarak tanımlanan Cemal Aliyev, Türkiye’den Ece Dağistan ile birlikte çağdaş klasik müziğe dayalı bir düet performansı gerçekleştirecek.

Dünya çapında Royal Albert Hall (Londra), Moskova Konservatuvarı ve Londra Kraliyet Konser Salonu gibi prestijli mekanlarda konserler veren Aliyev, Sir Karl Jenkins Müzik Ödülü ve Classic FM tarafından belirlenen “30 Yaş Altı Dünyanın En İyi 30 Müzisyeni” gibi uluslararası ödüllere sahip. Teknik üstünlüğü ve yaratıcı müzikal anlayışıyla eleştirmenlerden ve dinleyicilerden büyük övgü alıyor.

Sanatçı, 2017 yılında Royal Albert Hall’da solist olarak ilk çıkışını yapmış ve İskoçya Senfoni Orkestrası, Rusya Ulusal Orkestrası, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Londra Filarmoni Orkestrası ve Deutsche Senfoni Orkestrası gibi dünyaca ünlü orkestralarla iş birliği gerçekleştirmiştir. 2022 yılında ise Berlin’de Deutsche Senfoni Orkestrası ile Fazıl Say’ın “Şahmaran” konçertosunu kaydederek yayınlamıştır.

Aliyev son yıllarda, klasik müzik ile geleneksel Türk müziğini birleştiren projelere odaklanmakta ve dijital platformlarda yayınladığı performanslarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmaktadır.

Festivalde Aliyev’e eşlik edecek piyanist Ece Dağistan, müzik eğitimini İzmir Devlet Konservatuvarı ve Viyana Müzik Akademisi’nde tamamlamıştır. 2017 yılında ilk albümünü yayınlayan sanatçı, 2013 yılından bu yana “Yavaş Yavaş” adlı akustik grubun bir üyesidir.

Türkiye, Avrupa ve ABD’de çeşitli solo ve topluluk performanslarına katılan Dağistan, 2022 yılından itibaren bağımsız müzik projelerine yönelerek Cemal Aliyev ve Güneş Dağistan gibi müzisyenlerle ortak çalışmalar yapmıştır.

Bu performans, Cemal Aliyev’in Fecr Uluslararası Müzik Festivali’ndeki ilk sahne alışı olacak. Konserde, çağdaş klasik müzik eserleri ve bu enstrümantasyona uygun klasik düzenlemelerden oluşan bir repertuvar sunulacak.

Aliyev ve Dağistan’ın bu konseri, son yıllarda farklı ülkelerde düzenledikleri turne kapsamındaki performanslarından biri olacak.