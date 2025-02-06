7 Şubat 1979'da İran: Geçiş dönemi görüşmeleri başladı

7 Şubat 1979'da Şapur Bahtiyar taraftarları, Tahran’daki Emcediye Stadyumu'nda toplandı, ancak Devrim radyo kanalının yayına başlamasıyla onların provokatif çabaları başarısızlıkla sonuçlandı.

Tahran Askeri Valisi, halkın sıkıyönetim düzenlemelerine uymaması nedeniyle sokağa çıkma yasağı saatlerini azalttı, ancak bu tedbir halk ile ordu arasındaki çatışmaları durduramadı.

Günün son saatlerinde, birkaç sivilin şehit edilmesinin ardından İmam Humeyni (r.a), devrime ihanet edenlerin listesinin açıklanmasını emretti. Uzmanların ve halkın çabalarıyla, Alevi Okulu'na Devrim’in radyo kanalı yayına başladı.

'Şah’ın yargılanması lazım'

Aynı günün ilerleyen saatlerinde İmam Humeyni (r.a) Ahvaz İslam alimleri ile yaptığı bir toplantıda "İslam devrimi hareketini sürdürmek bir görevdir. Şah yargılanmalıdır." dedi.

ABD'de kritik İran toplantısı

General Robert E. Huyser İran'daki görevinin sona ermesinin ardından dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter ile dışişleri ve savunma bakanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu toplantıda, "Anayasanın uygulanmasını destekliyoruz. geçici hükümetin başbakanı Mehdi Bazargan da dahil olmak üzere tüm gruplarla temas halindeydik, ancak Başbakan olarak seçilmesinden sonra kendisiyle hiçbir temas kurulmadı." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Bahtiyar hükümetini hala tanıdığını" duyurdu. Öte yandan Beyaz Saray sözcüsü, "Bahtiyar'ın halkın çoğunluğunun fikrini kabul etmesi gerekiyor" dedi.

İran'da yönetim değişikliği için görüşmeler başlatıldı

Başbakanlığa aday olmayacağını belirten Bazargan İmam Humeyni’nin kaldığı binayı başbakanlık ofisi olarak kullanacağını bildirdi.

Bazargan 6 Şubat 1979'da İran'da yönetim değişikliği için yetkililer ve çeşitli siyasi grupların liderleriyle kapsamlı görüşmelerde bulundu.

