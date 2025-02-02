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2 Şub 2025 21:37

Kuzey Irak'ta Kor Mor gaz sahasına saldırı düzenlendi

Kuzey Irak'ta Kor Mor gaz sahasına saldırı düzenlendi

Kuzey Irak'ta Süleymaniye’ye bağlı Çemçemal ilçesinde bulunan Kor Mor gaz sahasına saldırı düzenlendiği bildirildi.  

Rudaw’ın haberine göre, Süleymaniye’ye bağlı Çemçemal ilçesinde bulunan Kor Mor gaz sahasına saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırı bu akşam saat 19.00 sularında drone ile gerçekleştirildi.

Çemçemal Kaymakamı Remek Ramazan, Rudaw’a yaptığı açıklamada saldırının kısa süre önce gerçekleştiğini belirterek, "Şu an için saldırının Katyuşa roketiyle mi yoksa drone ile mi yapıldığını bilmiyoruz." dedi.

Ramazan, saldırıda can kaybının olmadığını ve patlamanın kamp alanının dışında gerçekleştiğini bildirdi.

News ID 1924008

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