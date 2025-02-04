Siyonit rejim heyeti ateşkes anlaşmasının devamı için Doha’ya gidiyor

Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının devamına ilişkin detayları görüşmek üzere bir heyetin bu hafta sonunda Katar’ın başkenti Doha’ya gönderileceğini duyurdu.

El Cezire'ye göre, Netanyahu, ABD’nin Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Tel Aviv’den bir heyetin Doha’ya gideceğini ve ateşkes sürecinin gelecek aşamalarını ele alacaklarını belirtti.

Siyonist rejim Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, Netanyahu’nun Witkoff ile görüşmesinin ardından, teknik detayları görüşmek üzere bir heyetin Doha’ya gönderilmesine karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Netanyahu’nun Washington ziyaretinden döndükten sonra kabine toplantısı düzenleyeceği ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı belirtildi.

