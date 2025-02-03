Suriye’de Colani rejimine karşı kanıt toplama kampanyası başlatıldı

Suriye'de, Ebu Muhammed el-Colani liderliğindeki terör gruplarının işlediği suçlara dair delillerin toplanması amacıyla geniş çaplı bir kampanya başlatıldı.

Sosyal medyada başlatılan bu girişimle, teröristlerin katliam, adam kaçırma ve infazlar gibi suçlarına ilişkin görüntülerin arşivlenmesi ve uluslararası yargıya taşınması hedefleniyor.

Son 24 saatte, özellikle geçmiş yıllara ait suç delillerinin korunması ve paylaşılması çağrıları artarken, şu ana kadar binden fazla video kaydı toplandığı bildirildi. Kampanya kapsamında, bugün Suriye'de resmi görevlerde bulunan bazı kişilerin, geçmişte bu videolarda suç işlerken yer aldığı da vurgulandı.

Öte yandan, Batılı ülkelerin el-Colani'nin gruplarını terör listesinden çıkarmaya yönelik girişimlerde bulunduğu belirtilirken, bu kampanyanın uluslararası hukuki süreçlerin başlatılması için önemli bir adım olabileceği ifade ediliyor.