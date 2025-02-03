Türkiye'de kamyon köprüden düştü: Yaralılar var

Türkiye'nin Şanlıurfa kentinin Birecik ilçesinde freni boşalan kamyon önüne kattığı araçlarla köprüden uçtu.

Kaza, gece saat 22.00 sıralarında gerçekleşti. Freni boşalan seyir halindeki kamyon, yaklaşık bir kilometrelik yolda 4 araca çarptıktan sonra önüne kattığı araçlarla birlikte Fırat Nehri'nin üzerindeki köprüden yola uçtu.

Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis sevk edilirken ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 22 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Şanlıurfa Valiliği, Birecik ilçesinde freni boşalan bir kamyonun önüne kattığı araçlarla birlikte köprünün üzerinden düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 22 kişinin yaralandığı belirtilerek şöyle denildi:

“02.02.2025 Pazar günü saat 22.00 sularında Birecik ilçemizde Birecik Köprüsü üzerinde meydana gelen ve 4 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 22 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Büyük üzüntü duyduğumuz bu kazaya trafik, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz tarafından en hızlı şekilde müdahale edilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”