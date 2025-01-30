ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı (+ Video)

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personeli taşıyan askeri helikopter havada çarpıştı.

American Airlines'a ait ticari uçak ile askeri helikopter çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza ardından havalimanındaki tüm uçuşlar acilen durduruldu ve bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Havanın ve nehrin oldukça soğuk olması nedeniyle kurtarılması muhtemel kazazedelerin nehirden çıkarılabilmesi için görevlilerin zamanla yarıştığı belirtildi.

Nehirde yapılan arama çalışmaları sırasında en az 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Henüz canlı olarak kurtarılan hiçbir kazazedenin olmadığı belirtilirken, arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Öte yandan uçak ve helikopterin enkazının nehrin içinde bulunduğu aktarıldı.