Türkiye, Suriye'de askeri üs kuracak

Türk medyasına göre, Türkiye'nin Suriye'de iki üs kuracak. Kurulan üslerde F-16'lar ve SİHA'lar konuşlanacak.

Türkiye'nin Suriye'de kuracağı iki askeri üste bu ülkenin ordusunu eğiteceği belirtildi.

Arap kaynakların iddiasına göre, Türkiye ile Suriye ortak bir savunma anlaşması imzalayacak. Yakın zamanda imzalanması beklenen anlaşmaya göre Ankara, Şam'ın ani bir tehditle karşılaşması hâlinde Suriye'ye yardım edecek. Anlaşmada ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ordusunu ve pilotlarını eğitmesi ve Türkiye'nin Suriye'de iki adet askeri üs kurması öngörülüyor. Türkiye'nin bu üslerde Suriye Hava Kuvvetleri'nin tamamlanmasına kadar ülkenin egemenliğini hedef alabilecek herhangi bir saldırıyı engellemek için 50 adet F-16 savaş uçağı konuşlandırması da anlaşma maddeleri arasında yer alıyor.