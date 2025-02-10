İran-Cezayir dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile telefonda görüştü.

Cezayir'in, Siyonist rejimin işgalinden kurtulmak ve kendi kaderini tayin hakkını elde etmek için Filistin halkının direnişini desteklemedeki ilkeli duruşunu taktir eden Bakan Irakçi, Filistin halkının Gazze'den zorla çıkarılması planını, "Filistin'i yok etme" sömürgeci planı doğrultusunda olduğunu söyledi.

Irakçi uluslararası toplum ve İslam ülkelerinden bu tehlikeli komploya karşı birleşik ve kararlı bir duruş sergilemelerini istedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile son dönemde yaptığı istişarelere ilişkin bir rapor sunan Dışişleri Bakanı, Gazze'deki etnik temizlik komplosuna karşı uluslararası toplumu harekete geçirmek ve İslam ülkeleri bakanlarının olağanüstü toplantısının yapılması için Cezayir'in bu öneriye destek vermesi çağrısında bulundu.

Cezayir Dışişleri Bakanı, görüşmede, Cezayir'in Gazze halkının atalarının topraklarından çıkarılması planına karşı kararlı bir duruş sergilediğini vurgularken, İran'ın Filistin'deki son gelişmeleri ele almak üzere İslam ülkeleri bakanlarının katılacağı bir toplantı düzenleme önerisini memnuniyetle karşıladığını belirtti.