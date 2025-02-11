Irakçi, Suudi mevkidaşı ile telefonda Gazze'yi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, bölgedeki gelişmeler ve özellikle işgal altındaki Filistin ile Gazze'nin durumu üzerine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Irakçi bu telefon görüşmesinde, ABD-Siyonist’in Gazze halkını zorla başka ülkelere yerleştirme planını Filistin'in sömürgeci biçimde yok edilmesinin tamamlanması olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumun bu komploya karşı güçlü bir şekilde karşı çıkması gerektiğini vurguladı.

Siyonist rejim Başbakanı'nın Suudi Arabistan topraklarında Filistin devleti kurma önerisine değinen Irakçi, bu sözleri işgalci rejimin benzeri görülmemiş isyanının bir göstergesi ve bölge barışı ile güvenliği için bir tehdit olarak değerlendirdi.

Irakçi, İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmelerde, ABD ve Siyonist rejimin ortak planlarına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ciddi bir şekilde harekete geçirme çabalarını desteklediklerini belirterek, uluslararası toplumun, özellikle bölge ve İslam dünyası ülkelerinin, soykırımın normalleştirilmesini ve işgalci rejimin yasa dışı hareketlerinin önlenmesi önlem almaları gerektiğini vurguladı. Bakan Irakçi bu bağlamda, İslam İşbirliği Teşkilatı dışişleri bakanlarının olağanüstü toplanması gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ise, Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı ülkesinin tutumunun sabit olduğunu belirterek, İran'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı bakanları ile bu komploya karşı ortak bir duruş sergilemek üzere bir toplantı yapılması önerisini destekledi.

Faysal bin Ferhan ayrıca bölgesel meseleler hakkında karşılıklı istişarelerin devam etmesinin ve ikili ilişkilerin genişletilmesinin önemine dikkat çekti.