Bakan Irakçi Umman yolcusu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Seyyid Abbas Arakçi’nin, Umman, Hindistan ve Singapur'un ortak ev sahipliğinde Maskat'ta düzenlenecek olan Hint Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerin dışişleri bakanlarının 8. toplantısına katılmak üzere Umman’a gideceğini bildirdi.

Hint Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerinin dışişleri bakanlarının 8. toplantısı, önümüzdeki hafta 20 üye ülkeden üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilecektir.



Bakan Irakçi, bu toplantıya katılıp konuşma yapmanın yanı sıra, etkinliğe katılacak Dışişleri Bakanları ve diğer yetkililerle ikili görüşmelerde bulunacak.