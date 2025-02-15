Tahran'dan ABD'nin İran vatandaşlarına sert muamelesine kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin göçmenlere, özellikle de İran vatandaşlarına yönelik sert ve aşağılayıcı tutumunu kınayarak, bunun insan haklarına aykırı olduğunu açıkladı.

Uluslararası normlara uygun davranmanın önemine vurgu yapan Bekayi, İranlı göçmenlere yönelik insanlık dışı muamelenin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Bekayi ayrıca, İran Dışişleri Bakanlığı’nın vatandaşlarının haklarını korumak için tüm yasal yolları kullanacağını ve bu doğrultuda Washington’daki İran Çıkarları Koruma Ofisi ile Güney Amerika’daki diplomatik temsilciliklere gerekli talimatların iletildiğini duyurdu.

Bekayi, “İran, tüm vatandaşlarının vatanıdır ve yurttaşlarımız ülkeye özgürce dönebilir ve seyahat edebilirler. Dışişleri Bakanlığı, bu süreci kolaylaştırmak ve her türlü sorunu çözmek için hazırdır,” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Panama Devlet Başkanı José Raúl Mulino’nun, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan anlaşma kapsamında, farklı milletlerden 119 göçmenin Panama’ya gönderildiğini duyurmasının ardından geldi.

Çarşamba günü ABD’den hareket eden ve İran, Afganistan, Çin, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Türkiye, Özbekistan ve Vietnam’dan göçmenleri taşıyan ilk uçak Panama’ya ulaştı.

