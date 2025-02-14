İranlı büyükelçiden Tahran-Beyrut uçuşları ile ilgili açıklama

İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Amani, Tahran-Beyrut uçuşlarının iptal edilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Geçen akşam, İran'dan Beyrut'a düzenli olarak yapılan haftalık iki uçuşun Lübnan hükümeti tarafından iptal edildiği bildirildi" dedi.

Bu konuda takiplerin yapıldığını belirten Amani, Lübnan hükümetinin bu uçuşların yapılacağına dair söz verdiğini ancak uçuşların iptal edilmesinin, Lübnanlı yolcuların Tahran Havalimanı'nda beklemelerine yol açtığını belirtti.

Büyükelçi Amani, "Bu uçuşların iptali, Siyonist rejim sözcüsünün, bu iki uçağın yasadışı malzeme taşıdığına dair açıklamalarıyla aynı zamana denk geldi" ifadesini kullandı.

Amani, Lübnan hükümetinin, İran uçağının yerine başka bir uçak göndermeyi talep ettiğini belirterek, "Lübnan hava yollarının uçuşlarının yapılmasını memnuniyetle karşılıyoruz; ancak İran uçuşlarının iptal edilmesi şartıyla değil," diye ekledi.

İranlı büyükelçi, "Lübnan hükümetinin uçuş talebine onay veriyoruz, ancak Lübnan hükümeti de İran uçuşlarına engel koymamalıdır," şeklinde konuştu.