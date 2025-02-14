İran'dan Pakistan'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Harnai kentindeki bir kömür madeni yakınında gerçekleştirilen ve çok sayıda masum işçinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını şiddetle kınadı.

İran'ın terörizmin her türünü ve nerede yaşanırsa yaşansın kınama konusundaki ilkeli tutumunu vurgulayan Bekayi, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca terörizmin önlenmesi ve terörle mücadele konusunda ikili ve bölgesel düzeyde çaba ve iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir kömür madeninin yakınında meydana gelen patlamada en az 11 kişi hayatını kaybetti.