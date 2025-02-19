Pakistan’da terör saldırı: En az 7 kişi hayatını kaybetti

Pakistan’ın güneybatısında bulunan Belucistan eyaletinde, silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırı sonucunda en az yedi kişi hayatını kaybetti.

Reuters’a göre, saldırganlar Lahor’a giden bir otobüsü hedef alarak, Barhan bölgesinde otobüsü durdurdu ve yaklaşık 40 silahlı kişi, araçtaki yolcuların kimliklerini inceledikten sonra, yedi yolcuyu otobüsten indirip onlara ateş açtı.

Belucistan bölgesinin, uzun yıllardır isyancı gruplar ve terörist faaliyetlerin merkezi haline geldiği biliniyor.

Belucistan bölgesinden bir diğer yetkili olan Khadim Hussain, olayın Barhan ile Dera Ghazi Khan arasındaki ana otoyolda gerçekleştiğini ifade etti. Henüz hiçbir grup saldırıyı üstlenmemişken, saldırının motivasyonu hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Bu saldırı, Pakistan’da maden işçilerini taşıyan bir araca yönelik düzenlenen ve 11 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı başka bir bombalı saldırının bir gün sonrasına denk gelmiştir.