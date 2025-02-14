Pakistan'da patlama: En az 11 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir kömür madeninin yakınında patlama meydana geldi.

Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, Belucistan eyaletindeki Hernai bölgesinde bugün meydana gelen patlamayı kınayarak, ülkenin terörizme karşı mücadele kararlılığını yinelediler.

Bugünkü olay, Hernai ilçesine bağlı Şaherg bölgesinde maden işçilerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında meydana gelen bir bomba patlaması sonucu gerçekleşti.

Belucistan polisi, en az 11 maden işçisinin hayatını keybettiğini ve birçok kişinin de yaralandığını açıkladı.

Henüz hiçbir grup bu patlamanın sorumluluğunu üstlenmedi.