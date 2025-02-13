Tayvan'da bir alışveriş merkezinde patlama

Tayvan'ın Taichung şehrinde bulunan "Shin Kong Mitsukoshi" alışveriş merkezinin tadilatta olan 12. katında şiddetli patlama meydana geldi.

Bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamada, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Patlamanın restorandaki gaz kaçağındaki kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Tayvan lideri Lai Ching-te, patlamanın nedeninin hızla araştırılması çağrısında bulundu.

Patlamada kırılan camlar nedeniyle ana yol trafiğe kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.