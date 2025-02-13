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13 Şub 2025 10:30

Tayvan'da bir alışveriş merkezinde patlama

Tayvan'da bir alışveriş merkezinde patlama

Tayvan’daki bir alışveriş merkezindemeydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Tayvan'ın Taichung şehrinde bulunan "Shin Kong Mitsukoshi" alışveriş merkezinin tadilatta olan 12. katında şiddetli patlama meydana geldi.

Bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamada, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Patlamanın restorandaki gaz kaçağındaki kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Tayvan lideri Lai Ching-te, patlamanın nedeninin hızla araştırılması çağrısında bulundu.

Patlamada kırılan camlar nedeniyle ana yol trafiğe kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

News ID 1924340

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