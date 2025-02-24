Hakan Fidan: BRICS üyelik teklifi bize gelmedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ankara'da bir araya gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS'in üye alımını an itibarıyla dondurmuş olduğuna işaret ederek, "Üyelik teklifi bize gelmedi" dedi.

Daha önce Fidan, "(BRICS üyeliği) Avrupa Birliği ile bizim ekonomik entegrasyonumuz üyelikle taçlansaydı, belki biz birçok konuda bu türden bir arayış içerisinde olmayacaktık" demişti.

Her ülkenin "ekonomik, güvenlik ve siyasi ittifaklar" kurmak zorunda olduğunu belirten Fidan, "İşte içine girip göreceğiz. Biz, sadece BRICS'e değil ASEAN'a çok yakın bakıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

BRICS nedir?

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.

Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.