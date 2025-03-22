Hakan Fidan, Hamas heyeti ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

Hakan Fidan, Mısır’ın ev sahipliğinde, Kahire’de yarın düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katılacak.

Fidan’ın toplantıda, Türkiye’nin, 4 Mart'ta düzenlenen Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi’nde kabul edilen Gazze’nin yeniden imarına yönelik plana desteğini teyit etmesi, Gazze’de ateşkesin sonraki aşamalarının bir an evvel hayata geçirilmesinin ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin önemini vurgulaması, Gazze’ye insanî yardımların yeniden başlatılmasının bölgedeki insanî krizin hafifletilmesi bakımından hayatî öneme sahip olduğuna dikkati çekmesi ve Filistin’in bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasına yönelik ortak çabaları muhataplarıyla ele alması öngörülüyor.