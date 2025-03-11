İran, Çin, Hindistan ve daha fazlası: BRICS'te neler oluyor?

BRICS TV, geçtiğimiz hafta gruba üye ve ilgili ülkelerde yaşanan önemli gelişmeleri duyurdu.

Zimbabve’nin BRICS üyeliği bekleyişi sürüyor

Zimbabve Dışişleri Bakanı, ülkesinin BRICS üyelik başvurusuna ilişkin nihai kararı beklediğini açıkladı. Bakan, bu grubu küresel ekonomik işbirliği için en önemli platformlardan biri olarak nitelendirdi.

Rusya ve Myanmar’dan nükleer işbirliği

Rusya ile Myanmar, bu ülkede küçük ölçekli bir nükleer santral inşası için anlaşma imzaladı. 4 Mart’ta Moskova’da gerçekleşen görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Myanmar Başbakanı Min Aung Hlaing ikili işbirliğini güçlendirme konusunda mutabakata vardı.

BRICS Zirvesi için davetler gönderildi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, 6-7 Temmuz’da Rio de Janeiro’da düzenlenecek BİRKS Zirvesi’ne Meksika, Uruguay ve Kolombiya’yı davet etti.

Güney Afrika’nın tarım ihracatı rekor kırdı

Güney Afrika’nın 2024 yılı tarım ihracatı 13,7 milyar dolara ulaşarak rekor seviyeye çıktı. Uzmanlar, ülkenin BİRKS ülkelerine yönelik pazar erişimini genişletmesi gerektiğini belirtiyor.

Hindistan’dan biyoçeşitliliğe büyük yatırım

Hindistan, ikinci ulusal gen bankasını kurarak biyoçeşitliliği koruma ve gıda güvenliğini sağlama yolunda önemli bir adım attı. Yeni gen bankasında 1 milyon genetik örnek saklanacak.

Mısır, yeşil enerji üretimini hızlandırıyor

Mısır, hidrojen ve yeşil amonyak üretimini artırmak için yeni bir proje başlattı. Bu hamle, ülkenin uzun vadeli enerji stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

Çin’den kanser tedavisinde çığır açan keşif

Çinli bilim insanları, bakteriler aracılığıyla kanser tedavisinin mekanizmasını keşfetti. Bu buluş, kişiselleştirilmiş yeni nesil kanser tedavilerinin geliştirilmesine zemin hazırlayabilir.

İran’dan tıbbi yenilik: Biyobozunur yara örtüleri

İran, yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlayan biyobozunur pansumanlar geliştirdi. Yıllık 500 bin adet üretim kapasitesi öngörülen bu ürün, tıp alanında önemli bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.

Etiyopya yenilenebilir enerjide lider konumda

Etiyopya, elektrik üretiminin neredeyse tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyor. Ülke, su yönetimi projeleri ve yeşil altyapı yatırımlarıyla sürdürülebilir sanayileşmeye yöneliyor.

Abu Dabi’de Uluslararası Tıbbi Yardım Programı

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yürütülen uluslararası sağlık programı kapsamında, 2021 yılından bu yana dünya genelinden uzman doktorlar 3 bin karmaşık tıbbi vaka üzerinde çalıştı ve hastalara yardım sağladı.

BRICS nedir?

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.

Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'te

BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.

'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.