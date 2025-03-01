İran ve Kırgızistan turizm işbirliğini genişletme konusunda anlaştı

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı’nın Uluslararası ve Bölgesel İş Birliği Yardımcısı Ali Necefi, Kırgızistan’a gerçekleştirdiği ziyarette bu ülkenin Dışişleri Bakanı Kulubayev ve Ekonomi Bakanı Sadıkov ile bir araya geldi. Görüşmelerde ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ve turizm alanındaki ortak projelerin artırılması ele alındı.

Necefi, İran’ın Avrasya Ekonomik Birliği’ne gözlemci üye olması ve Serbest Ticaret Anlaşması’nın tamamlanmasının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Taraflar, üst düzey ziyaretlerin ve istişarelerin devam etmesi gerektiği konusunda mutabakata vardı.

Necefi ve Kırgızistan Ekonomi Bakanı Sadıkov arasında gerçekleşen görüşmede ise ortak ekonomi komisyonu toplantısı, Kırgızistan’ın İran Expo fuarına katılımı ve turizm alanında işbirliğinin genişletilmesi gibi konular gündeme geldi.

Necefi’nin Bişkek ziyareti kapsamında Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sarıyev ile görüşmesi, Slav Üniversitesi’nde yetkililerle bir araya gelmesi ve öğrencilerle soru-cevap etkinliği düzenlemesi gibi temaslarda da bulunduğu belirtildi. Ayrıca, İranlı ve Kırgız iş insanlarıyla bir araya gelerek ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

