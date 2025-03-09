Siyah Gav İkiz Gölü: Abdanan’ın doğal harikası

İlam eyaletinin güneyinde yer alan Abdanan ilçesi, dağlık yapısı nedeniyle benzersiz doğal güzelliklere sahiptir ve ilkbahar aylarında bu güzellikleri görmek son derece etkileyicidir.

Zagros Dağları’nın kalbinde yer alan bu ilçe, Kabir Dağı ve Dinar Dağı gibi önemli dağlarla çevrilmiştir ve zengin bitki örtüsü ve eşsiz ormanlık alanları ile bakir doğası dikkat çekmektedir. Dağlarla çevrili olması nedeniyle coğrafi olarak bir çıkmazda yer alsa da, tarihi ve turistik açıdan özel bir konuma sahiptir.

İlçede bulunan Gurgabran ve Culiyan gibi tarihi şehirler, Abdanan’ın geçmişinin derinliğini gözler önüne sermektedir. Ayrıca, Siyah Gav İkiz Gölü ve Sarâb mesire alanı gibi doğal güzellikler de ilçenin turistik cazibesini artırmaktadır.

Siyah Gav İkiz Gölü: Abdanan’ın en önemli doğal harikası

Bu göl, ülkenin en nadir doğal oluşumlarından biri olup, daima doğa tutkunlarının ilgisini çekmektedir. Çevresi geniş ovalar ve orta yükseklikteki dağlarla çevrilidir ve ilkbahar ile sonbaharda etkileyici manzaralar sunmaktadır.

Bu iki göl, 8 metre genişliğinde, 4 metre derinliğinde ve 70 metre uzunluğunda doğal bir kanal ile birbirine bağlanmaktadır. Bu göllerin suyu o kadar berraktır ki, 30 metre derinliği dahi akvaryum gibi içindeki balıklarla birlikte görmek mümkündür.

Siyah Gav İkiz Gölü, biri üstte diğeri altta olmak üzere iki farklı gölden oluşmaktadır. Bu göllerin her birinin derinliği 20 metreyi aşmakta olup, doğal bir nehir kanalı ile birbirine bağlıdır. Yer altından beslenen bu göller, eşsiz bir doğal güzellik sunmaktadır. Ancak bu muhteşem göl, erozyon nedeniyle giderek küçülmektedir.

Siyah Gav İkiz Gölü, kayalıklar, vadiler ve Kabir Dağı’nın yükseltilerinden akarak iki ayrı göle dönüşmektedir. İlk göl, küçük bir yükseklik farkıyla ikinci gölün yukarısında yer almaktadır.

Puşte Kale: Abdanan’ın tarihi kalesi

Puşte Kale, Abdanan ilçesinin en önemli tarihi eserlerinden biridir. Kesin kullanım amacı bilinmemekle birlikte, muhtemelen yolları denetleme, kervanların güvenliğini sağlama ve çevredeki tarihi şehirlerin korunması amacıyla inşa edilmiştir.

Bu kale, giriş kapısı, surlar, kuleler, hükümdar dairesi ve su taşıma tüneli gibi bölümlerden oluşmaktadır. İnşasında yarı kırılmış alçı harcı ve taş kullanılmış olup, bu malzemeler kalenin çevresinde bolca bulunmaktadır.

Yaklaşık 7 bin metrekarelik bir alanı kaplayan kale, oval biçimli surlarla çevrilidir. Bazı bölümleri yıkılmış olsa da, en sağlam kalan kısımlarda sur yüksekliği 4 metreye ulaşmaktadır.

Kale, Abdanan ilçesinin 5 km güneyinde ve Puşte Kale köyünün kuzeybatısında yer almaktadır. Doyrej nehri kalenin eteklerinden akmaktadır. Bu yapı, Sasani dönemine ait olup, İran’ın ulusal miras listesine kaydedilmiştir ve farklı zamanlarda birçok ziyaretçi tarafından gezilmektedir.