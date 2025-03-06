Askeri yetkili: İran'ın herhangi bir tehdide cevabı kesin ve kararlı olacak

İRNA'nın sorulrını yanıtlayan İran Kara Kuvvetleri Güneydoğu Bölge Karargahı Komutanı Emir Gulamaliyan "Bugün İran sınırları içinde hakim olan istikrarlı güvenlik, tarihin hiçbir döneminde görülmemiştir"dedi.

Askeri yetkili sözerinin devamında "Sınırımızdaki kara kuvvetlerinin hazırlık ve güç seviyesi hiçbir ülkenin çıkarlarımızı tehdit etmeye cesaret edemeyecek düzeydedir. Düşmanlar bilmelidir ki, haseplamalarında hata yaparlarsa, İran ordusunun bu tehditlere vereceği cevap mutlaka yıkıcı, kesin ve düşmanı yok edici olacaktır" ifadesini kullandı.

Zülfikar-1403 Ortak Tatbikatı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Gulamaliyan "Zülfikar-1403 Ortak Tatbikatı kapsamında Güneydoğu bölgesinde icra edilen tatbikat, düşmanın kara ve deniz sınırlarından gelebilecek tehditlere karşı etkili bir tatbikat oldu" açıklamasını yaptı.