Tahran ve Taşkent, ikili ilişkilerin her alanda genişletilmesini vurguladı

Özbekistan'ın İran Büyükelçisi Feriddin Nasriyev, İran'ın Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel İşbirliğinden Sorumlu Birinci Başkan Yardımcısı Ali Necefi Hüsrüdi ile Perşembe günü Tahran'da bir araya gelerek ikili ilişkileri ve iki ülke arasındaki ortak ilgi alanlarını ele aldı.

İran ve Özbekistan, kültürel ve tarihi açıdan ortak noktalara sahip olduklarından, ilişkilerini her alanda genişletme konusunda yüksek potansiyele ve kabiliyete sahiptirler.

Görüşmede iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel ortaklıklara vurgu yapılarak, ikili iş birliğinin genişletilmesi için uygun bir platform olduğu ifade edildi.

İran ile Özbekistan arasındaki ticari alışverişin hacminin artırılması ve ekonomik ilişkilerin kolaylaştırılması da iki tarafça vurgulandı.

İki ülke yetkilileri arasında görüşmelerin planlanması ve İran-Özbekistan Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu Toplantısı'nın yapılması da iki taraf arasında görüşülen diğer konular arasında yer aldı.