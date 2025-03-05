İran: Avrupa troykası tetik mekanizmasını harekete geçirecek konumda değil

İran'ın Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhsin Naziri Aslı, bugün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, İran’ın ABD’nin tek taraflı ve yasadışı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesine ve Avrupa troykasının sürekli ihlallerine karşı sabır ve itidal gösterdiğini vurguladı.

Naziri Asl, İran'ın nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ilkelerine bağlılığına ve bu konuda Ajans ile yaptığı anlaşmalara atıfta bulunarak, İran’ın dini ve stratejik ilkeleri doğrultusunda nükleer silah üretmeyi, depolamayı ve kullanmayı yasak gördüğünü ifade etti.

İranlı yetkili, nükleer anlaşmanın karşılıklı taahhütlere dayandığını hatırlatarak, anlaşmanın yalnızca İran’ın nükleer programının barışçıl niteliğini teyit etmekle kalmayıp, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a yönelik tüm yaptırımları kaldırmasını da içerdiğini belirtti. Ancak ABD’nin anlaşmadan çekilerek ve Avrupa troykasının taahhütlerini yerine getirmeyerek anlaşmayı ihlal ettiğini vurguladı.

Naziri Asl ayrıca, BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararı uyarınca nükleer anlaşmanın uygulanmasının, İran ile ticari ve ekonomik ilişkilerin normalleşmesine yol açması gerektiğini hatırlattı.

İranlı diplomat, Avrupa troykasının, 2231 Sayılı Kararı ve nükleer anlaşmayı ihlal ettiği için, İran’a karşı tetik mekanizmasını devreye sokacak hukuki veya ahlaki konumda olmadığını vurguladı.

İranlı yetkili, tüm tarafların 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına uymasının ve nükleer anlaşmanın korunmasının önemini vurgulayarak, baskı ve yaptırım politikalarının sonuçsuz kalacağını söyledi.

Naziri Aslı, İran’ın bağımsız bir ülke olarak kendi ulusal önceliklerini takip edeceğini belirtti.