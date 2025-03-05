Tahran’dan İngiltere'nin İran'a yönelik iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İngiltere yetkililerinin, İran’ın bu ülkenin ulusal güvenliğini tehdit etmeye çalıştığı yönündeki iddialarını tamamen temelsiz olarak nitelendirdi ve İran ve Batı Asya bölgesine yönelik yapıcı olmayan yaklaşımların son bulmasını istedi.

Sözcü Bekayi, İran’ın BM Şartı ve uluslararası hukuk ilkelerine, özellikle karşılıklı saygı ve ülkelerin iç işlerine müdahale etmeme prensiplerine bağlı olduğuna işaret ederek, “İngiliz yetkililerin bu ülkenin iç güvenliğini İran'dan tehdit ettiği yönündeki iddiaları sadece temelsiz ve yanlış değil, aynı zamanda sicilinde İran milletine yönelik son derece zarar verici müdahaleler bulunan ve şu anda İran karşıtı terör gruplarını ve unsurlarını barındırma ve destekleme fırsatını kaçırmayan bir tarafın bir nevi bilinçli suçlamasıdır” dedi.

Bekayi, İngiliz yetkililere, İran’a yönelik düşmanca politikalarını ve asılsız suçlamalarını bir kenara bırakmaları ve terörizmi teşvik ve destekleme politikalarına son vermeleri çağrısında bulundu.