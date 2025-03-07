İsfahan; Kalemkârlık sanatının başkenti

Kalemkârlık, ahşap kalıplar ve doğal boyalar kullanılarak pamuklu veya ipekli kumaşlar üzerine çeşitli desenlerin basıldığı bir sanattır. Geçmişte giysileri, masa örtülerini, sofra bezlerini ve diğer tekstil ürünlerini süslemek için kullanılan bu sanat, günümüzde de İran’ın değerli el sanatlarından biri olarak ilgi görmektedir.



İsfahan eyaletine bağlı Berhâr ilçesinde yer alan tarihi Horzug şehri, kalemkârlık sanatının korunması ve gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu şehir, sadece eski İran dillerinden izler taşıyan kendine özgü lehçesiyle değil, aynı zamanda kalemkârlıkla üretilen sofra bezleri üretimiyle de ünlüdür.

Horzug kenti, kalemkârlık sanatıyla ülkenin en büyük sofra bezi üretim merkezi olarak bilinir ve bu alanda faaliyet gösteren 80’den fazla atölyeye ev sahipliği yapmaktadır. Horzuglu ustalar, geleneksel ve modern teknikleri bir araya getirerek hem iç piyasada hem de uluslararası pazarlarda büyük ilgi gören desenli ve renkli sofra bezleri üretmektedir.

Horzug’da kalemkârlık sanatıyla üretilen sofra bezleri genellikle geleneksel İran motifleriyle süslenir. Bu desenler arasında eslimi ve hatayi motifler ve çiçek ve kuş figürleri, av sahneleri ve tarihi sahneler bulunur. Bu desenler güzelliklerinin yanı sıra, İran’ın zengin kültür ve sanatının birer simgesidir.

Günümüzde Horzug’daki kalemkârlık sanatı ve sofra bezi üretimi, sadece bir el sanatı olmanın ötesinde, bu bölgenin kültürel kimliğinin ve ekonomik yapısının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Kültürel miras kuruluşlarının desteği ve yerel sanatçıların çabaları sayesinde bu sanat hâlâ canlılığını korumakta ve gelecek nesillere aktarılmaktadır. Horzug’daki kalemkârlık atölyelerini ziyaret etmek ve bu sanatın üretim sürecini yakından görmek, İran el sanatlarına ilgi duyanlar için benzersiz ve öğretici bir deneyim sunmaktadır.