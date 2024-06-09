Bugün “Dünya El Sanatları Günü” olarak kutlanmaktadır. Bu gün, sanat eserlerini sevgiyle üreten sanatçı ve zanaatkârları takdir ve onurlandırmak günüdür.

El Sanatları, insanın düşünce, duygu ve sanatının karışımından yapılmış bir ürün gibidir. Bu nedenle el sanatları herhangi bir ülke insanının beyninin, duygularının ve sanatının, kültürünün ve medeniyetinin aynası olarak değerlendirilebilir.

İran’da üretilen el sanatları, bu topraklarda yaşayan insanların sanatını ve zanaatını birleştiren bir sanat eseridir.

İran’ın el sanatları çeşitlilik bakımından geniştir ve dünyadaki tüm ülkelerin önündedir.

İran’da birçok eski el sanatı var. Bu sanatlar, geleneksel sanatların çeşitliliğini ve gelişimini ve bunların İran’ın zengin tarihindeki köklerini gösteren farklı alt bölümlere ayrılabilir.

Halk Sanatları Günü, her yıl İran’da Dünya El Sanatları Halk Sanatları Günü’ne denk gelerek kutlanmaktadır.

İran’da üretilen el sanatları, kökleri bu ülkenin kültürüne ve tarihine dayanan sanat eserleridir.

İran el sanatları çok çeşitlidir ve tüm dünyada ünlüdür. İran, bu ülkenin geleneksel sanatlarının çeşitliliğini ve zengin tarihini gösteren birçok eski el sanatına sahiptir.

Dünyaca ünlü İran el sanatlarından bazıları şunlardır:

El yapımı halı:

Antik çağlardan günümüze İran halklarının bir simgesi olan İran halı ve kilimleri, İran el dokuması halılarının dünya çapında tanınmasında önemli rol oynamıştır.

Ülke geleneklerine dayanan özgün bir tasarıma sahip İran el dokuması halıları, MS 17. yüzyılda zirveye ulaştı ve dünya halkları arasında hala çok popüler.

Bakır ve cam kaplar:

İran’ın en eski ve en otantik el sanatlarından biri, benzersiz tasarımlara sahip bakır ve cam tabaklardır.

Bir cam üfleyici, ısıtılmış bir cam kütlesinden üfleyerek ürünler üreten bir ustadır. Böyle bir usta, sadece İran’da değil, tüm dünyada insanlığın en temel ileri teknolojilerinden biridir.

İranlılar bu alanda öncü olmuştur ve çalışmaları tüm dünyada göze çarpmaktadır.

Bu endüstrinin gelişimi İran’daki Selçuklu Türklerinin tarihine kadar gitmektedir. Bu sırada İranlılar, cam üzerinde yeni bir form oluşturmak ve şekillendirmek için bir teknik icat ettiler.

Bakır tencerede yemek pişirmeyi ilk keşfedenler de İranlılar oldular ve “Mesgar” özelliğini elde ettiler. Bu sanat dünyanın farklı ülkelerinde hızla yayıldı.

Seramik ve çanak çömlek, çeşitli kültürel ve tarihi eserlerde kullanılması nedeniyle İran’ın en eski tasarım sanatlarından biri olarak dünya çapında ün kazanmıştır. İran’ın bu pazarda büyük bir payı var.

Çanak çömlek, çömlek kavanozları yapılarak oluşturulmuştur ve geçmişte çanak çömlek ve kumbaralarda kullanılmıştır. 10.000 yıllık bu sanatın en eski örnekleri İran’ın güneybatısındaki Şuş şehrinde bulunabilir.

Seramik ve çinilerin kullanıldığı Hatem seramiği, İran’ın birçok tarihi eserinin simgesidir.

Kakma işi ve emaye işi:

İran, mine ve oyma sanatında ince motifleriyle herkesi kendine hayran bırakacak bir noktaya geldi. Zamanla seramik kaplamalar farklı versiyonlar bulmuş ve çeşitli tasarımlar geliştirmiştir.

İran’ın dört bir yanı ve her bölgesi kendine has özellikleriyle dünyada adından söz ettirmiştir ve genel olarak İran turizminin bir özelliği olarak el sanatları ülkedeki en önemli döviz kaynakları arasında yer alabilmektedir.