Suriye'de neler yaşanıyor? (+Video)

El Cezire'ye göre, geçen gece, Colani rejimine bağlı terörist gruplar, Suriye'nin kuzeyinde geniş çaplı bir sivil katliam gerçekleştirdi, ancak uluslararası kuruluşlar, özellikle de BM Güvenlik Konseyi, bu gelişmelere hiçbir tepki göstermedi.

Suriye'deki gelişmelere bölge ülkeleri nasıl tepki verdi?

Şu ana kadar Katar, Ürdün, BAE ve Mısır yaptıkları açıklamalarla Suriye'nin istikrarına desteklerini vurguladılar. Bu arada Suudi Arabistan, El-Colani terör rejimine tam destek verdiğini vurguladı ve Türk ordusunun Suriye'deki teröristleri desteklemeye yönelik hareketleri hakkında raporlar yayınlandı.

Irak da Suriye krizini görüşmeler yoluyla çözmek istiyor ve bölgedeki huzursuzluğun yayılmasından duyduğu endişeyi dile getiriyor.

Colani'den Suriye’deki gelişmelere tepki

Suriye'deki terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) Lideri Ebu Muhammed el-Colani, halkın bu rejime karşı kuzeydeki bölgelerde başlattığı direnişe tepki olarak, "İç barışın bozulmasına asla izin vermeyeceğiz. Suriye ileriye doğru hareket ediyor ve asla geri gitmeyecek" dedi.

Ebu Muhammed el-Colani, sivillere karşı katliam yapanların yargılanacağını öne sürerek, Suriye'nin kıyı bölgesinin sakinlerinin ülkenin önemli bir parçasını oluşturduğunu ve onları korumanın kendi görevleri olduğunu vurguladı.

Colani, Esad rejimi yanlısı güçlerin, Suriye'yi kaosa sürüklemeye çalıştığını iddia ederek, onlara şöyle seslendi: "Biz daha önce sizinle savaştık ve yok ettiğiniz bu ülkeyi yeniden inşa etmek için mücadele ediyoruz. Sizler yargılanacak ve cezalandırılacaksınız."

SDG, Colani'nin iddialarını reddetti

Colani'nin bu iddialarına karşı, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Abdi, Esad rejimi yanlısı güçlerin Suriye'nin kuzey ve doğusundaki bölgelerde bulunmadığını belirterek, bu iddiayı reddetti.

Suriye krizinin yalnızca Suriye-Suriye görüşmeleriyle çözülebileceğini söyleyen Mazlum Abdi ayrıca, aramızdaki bütün meselelerde askeri yaklaşımı terk etme konusunda mutabakata vardık. Şam'la görüşmek üzere bölge halkından bir heyet oluşturulacak.

Colani'ye bağlı teröristlerin sivillere yönelik katliamları

El Mayadin kanalının haberine göre, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin kıyı bölgelerinde beş ayrı toplu katliamın meydana geldiğini ve kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere 162 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu katliamların Cuma günü gerçekleştiği belirtildi.

Lazkiye'de muhaliflerle Colani güçleri arasında çatışmalar

Güvenlik kaynaklarına göre, Colani güçleri ile Esad yönetimine bağlı güçler arasında İbn Sina Hastanesi yakınlarında yoğun çatışma çıktı.

Uluslararası kuruluşların Suriye'deki sivil katliamlarına karşı sessizliği

Bu bağlamda, Suriye Alavi Şii Konseyi, bir bildiri yayımlayarak ülkede çatışmaların yayılmasına ve sivillerin öldürülmesine dikkat çekti ve BM Güvenlik Konseyi'ne, 7. Madde kapsamında Suriye'nin kıyı bölgelerindeki halkı korumak için harekete geçmesi çağrısında bulundu. Ancak, şimdiye kadar BM Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası kuruluşlar, Suriye'deki gelişmelere ve sivillerin öldürülmesine karşı hiçbir tepki göstermedi.

Suriye'de çatışma nasıl çıktı?

Suriye'de son 2 günde Beşar Esad hükümetinin devrilmesinden bu yana en yoğun iç çatışmalar yaşandı ve bu çatışmalarda onlarca ölü ve yaralı kaldı.

Söz konusu çatışmalar perşembe günü Akdeniz'in kıyı şeridindeki Lazkiye ve Tartus illerinde yaşandı. Bu bölgelerde Aleviler ve Beşar Esad kalıntıları yer alıyor.

Lazkiye'deki güvenlik kaynakları, silahlı grupların Lazkiye'nin eteklerinde yer alan Beyt Ana bölgesi yakınlarında Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlı unsurları hedef aldığını duyurdu. Çatışmalarda Suriye Savunma Bakanlığı'ndan bir kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Ayrıca eski Suriye rejimine bağlı güçler Cebeleh'teki bölgelerin kontrolünü ele geçirmeyi başardı.