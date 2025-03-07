Suriye'de son dakika: Tartus ve Lazkiye'de yoğun çatışmalar sürüyor(+video)

Rossiya El-Yûm internet sitesinin yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Şam yönetimine karşı genel bir ayaklanmanın ardından terör örgütü Tahrir eş-Şam'a bağlı unsurlar, gece boyunca süren kanlı çatışmaların ardından Lazkiye vilayetinin merkezine ulaşmayı başardı.
Tahrir eş-Şam terör örgütü unsurları direniş güçlerinin pusuları karşısında son saatlerde ağır kayıplar verdi.
Tartus kentindeki yerel kaynaklar, Suriye direniş güçleri ile Tahrir eş-Şam'a bağlı terörist unsurlar arasında çatışmaların sürdüğünü bildiriyor.
Bu gelişme, yerel yetkililerin Lazkiye ve Tartus kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından geldi.
Suriye'de son günlerde şiddet ve güç kullanarak Şam'ın kontrolünü ele geçiren terör örgütü Tahrir eş-Şam'a karşı yaygın protesto gösterileri düzenleniyor.
Lazkiye'de terörist unsurlar tutuklandı
Yerel kaynaklar ayrıca Lazkiye'deki Suriye muhalif hükümetine bağlı unsurların tutuklanmasına ilişkin görüntüleri de yayınladı.
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