İran'danSuriye açıklaması; Endişeyle takip ediyoruz

İran Dışişleri Baknlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Suriye'deki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini açıkladı.

İran'ın Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması, Suriye toplumunun tüm etnik grupları ve kesimlerinin barış içinde bir arada yaşaması için gerekli koşulların yaratılması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin, özellikle Siyonist işgal rejiminin saldırı ve tehditlerine karşı korunması gerekliliği konusundaki ilkeli tutumunu vurgulayan Bekayi, "İran, geçici hükümetin tüm Suriye vatandaşlarının güvenliğini sağlama sorumluluğunu hatırlatarak, her grup ve kabileden masum Suriye halkının güvensizliğe, şiddete, öldürülmesine ve zarar görmesine şiddetle karşı çıkıyor ve bunun bölgede istikrarsızlığın yayılması ve özellikle Siyonist rejim olmak üzere üçüncü taraflarca daha fazla kışkırtılması için bir katalizör olduğunu düşünüyor." dedi.