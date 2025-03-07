Riyad'dan Colani'nin Suriye kıyısındaki eylemlerine tepki

Al Arabiya'nın haberine göre, Suudi Dışişleri Bakanlığı Suriye'deki gelişmelere bir açıklama yayınlayarak tepki gösterdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı,Suriye'nin kıyı bölgesideki sakinlerin ayaklanmasını kınaması ile birlikte, Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla Colani güçlerine destek verdiğini duyurdu.

Açıklamada "Suriye'deki yasa dışı grupların Suriye güvenlik güçlerine yönelik saldırıları kınanmaktadır" ifadesine yer verildi.

Suudi Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada Şam'ın güvenlik ve istikrarı tesis etme ve iç istikrarı sürdürme çabalarına destek verdi.