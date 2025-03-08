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8 Mar 2025 20:33

Suriye'deki HTŞ saldırılarında can kaybı 500'ü aştı

Suriye'deki HTŞ saldırılarında can kaybı 500'ü aştı

Suriye’nin batısında, özellikle Lazkiye ve Tartus vilayetlerinde üç gündür süren çatışmalarda ölü sayısının 500’ü geçtiği bildirildi.

El Mayadin’e göre, Suriye’de Alevilerin yoğun yaşadığı Tartus vilayetine bağlı Banyas kentinin sakinleri Colani rejimi güçlerinden kendilerini kurtulmak için yardım çağrısında bulundu.

Yerel kaynaklar, El Mayadin’e yaptıkları açıklamada, Suriye’de meydana gelen katliamlar ve infazlar sonucu 400’den fazla sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

El Mayadin muhabiri, şu ana kadar Suriye’nin kıyı bölgesinde güvenliği sağlamak için herhangi bir adım atılmadığını belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, perşembe gününden bu yana Suriye güvenlik güçleri ve onlara bağlı unsurlar tarafından 300’den fazla Alevi sivilin öldürüldüğünü bildirmişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ayrıca, bu kişilerin evlerini yağmalan Muhammed Colani’ye bağlı güçler tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Bu şekilde, çatışmaların başlamasından bu yana toplam ölü sayısının 524’e yükseldiği açıklandı.

News ID 1925099

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