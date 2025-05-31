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31 May 2025 11:04

SDG Komutanı: Erdoğan ile görüşmeye hazırım

SDG Komutanı: Erdoğan ile görüşmeye hazırım

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu duyurdu.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Abdi, Türk yetkililerle doğrudan temasları olduğunu bildirdi.

Mazlum Abdi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekte bir sakınca görmediğini sözlerine ekledi.

Abdi’nin açıklamalarıi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, SDG ile Suriye'yi yöneten teröristler arasında imzalanan anlaşmanın şartlarının uygulanmamasına ilişkin açıklamalarının ardından geldi.

Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed Colani ile Mazlum Abdi 10 Mart'ta Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde devlet kurumlarıyla entegrasyonu konusunda anlaşmaya varmıştı.

News ID 1927313

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