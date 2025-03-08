Suriye’deki Alevi katliamında 311 sivil hayatını kaybetti

Al Mayadin'e göre, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Perşembe gününden bu yana ülkedeki Aleviler arasında 311 sivilin terörist unsurlar tarafından katledildiğini duyurdu.

Yayınlanan raporlar ile gönderilen görüntü ve videolar, teröristlerin Suriye’de protestoları sert bir şekilde bastırdığını ve sivilleri katlettiğini göstermektedir.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Cuma günü yaptığı açıklamada, Suriye’nin kıyı bölgelerinde beş ayrı toplu katliam gerçekleştiğini ve bu saldırılarda kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere 162 sivilin hayatını kaybettiğini belirtmişti.