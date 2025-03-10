İran: Tahran-Ankara tren seferleri de gündemde

İran Demiryolları Genel Müdürü Cebbar Ali Zakeri, ''İran ile Türkiye Demiryolları arasında yapılan anlaşma sonucu 5 yıllık bir aradan sonra Tahran-Van tren seferleri başlatıldı.'' dedi.

Zakeri, ''Tahran-Van seferlerine yoğun talep olursa bir sonraki aşamada Tahran-Ankara tren seferlerini de başlatacağız" dedi.

Tahran'dan hareket eden ve başarıyla Van'a varan tren, bugün Van'dan Tahran'a doğru ilk yolculuğunu gerçekleştirdi.

Tahran Van arası tren seferleri, haftada iki defa yapılarak, bölgesel ulaşım ve turizm hareketliliğini desteklemeyi amaçlıyor.