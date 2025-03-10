Tahran-Van treninin ilk yolcuları Van'a ulaştı

İran ve Türkiye arasında önemli bir ulaşım köprüsü olan Van-Tahran treni, düzenli seferleriyle bölge halkına tekrar hizmet vermeye başladı.

Dün saat 12.35’te Tahran’dan hareket eden ilk tren, bugün saat 11.00’de Van Garı’na ulaştı.

Toplam 40 kişilik kapasiteli, 7 kuşetli vagonlu trenle İran’dan gelen 200 yolcu, TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, vali yardımcıları, TCDD Van Lojistik Müdürü Tahirhan Gencer, Van TSO Başkanı Necdet Takva ve diğer kurum amirleri tarafından çiçeklerle karşılandı.